Guerre en Ukraine : Pékin se dit favorable à des négociations avec Kiev

Après une conversation avec Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping a soutenu Moscou pour ses préoccupations à propos de sécurité, en appelant à une résolution diplomatique.

Le président chinois Xi Jinping s’est entretenu, vendredi, avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de l’invasion russe et de la guerre en Ukraine, se disant favorable à une résolution du conflit par la voie diplomatique. La Chine «soutient la Russie dans la résolution» du conflit par le biais de «négociations avec l’Ukraine», a rapporté la télévision publique CCTV dans un compte-rendu de l’échange téléphonique.

«La position fondamentale de la Chine est le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays», a néanmoins indiqué Xi Jinping à son homologue russe. Le président chinois a dit attacher de l’importance au respect des «préoccupations raisonnables en matière de sécurité» de la Russie.

Ni soutien, ni opposition frontale

La Chine est sur une ligne de crête diplomatique sur le dossier ukrainien. Elle ne souhaite pas s’opposer frontalement à la Russie, pays ami avec lequel elle partage certaines vues, comme une opposition à un élargissement de l’Otan. Mais Pékin ne souhaite pas non plus apparaître comme soutenant une invasion de l’Ukraine.

Ces dernières semaines, Pékin a reproché aux États-Unis et à ses alliés occidentaux d’exacerber les tensions autour de l’Ukraine. Avant de célébrer l’unité mondiale aux Jeux olympiques de Pékin, début février, Xi Jinping et Vladimir Poutine avaient fustigé à l’unisson l’influence américaine «négative» pour la paix. Cette rencontre des présidents russe et chinois était la première en tête-à-tête depuis le début de la pandémie.