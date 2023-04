Taïwan: Pékin heureux du «succès» de ses manœuvres d’encerclement 

L’armée chinoise a affirmé, lundi, avoir «achevé avec succès» ses manœuvres militaires ayant visé à encercler pendant trois jours l’île autonome de Taïwan, qui a détecté douze navires de guerre et 91 avions au dernier jour de l’opération. Du 8 au 10 avril, le commandement militaire chinois «a accompli avec succès diverses tâches» de préparation militaire «autour de l’île de Taïwan, revendiquée par Pékin comme une province chinoise, avec l’exercice «Joint Sword», a indiqué l’armée sur les réseaux sociaux.

Il a «testé de manière approfondie sa capacité de combat» interarmées «en conditions réelles», a ajouté le commandement chinois, précisant «être prêt pour le combat, à n’importe quel moment, et résolu à écraser toute forme de séparatisme pour l’indépendance de Taïwan et tentatives d’interférences étrangères».

Moscou approuve les exercices

Dénoncées par Taïwan et les États-Unis, qui ont appelé à la «retenue» tout en déployant un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin, ces manœuvres ont reçu, lundi, le soutien de la Russie. «La Chine a le droit souverain de réagir aux actions provocatrices» des États-Unis, «notamment en conduisant des manœuvres», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Commencés samedi, les exercices chinois visaient à protester contre une rencontre, mercredi, de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. Elles «servent de sérieux avertissement contre la collusion entre les forces séparatistes recherchant «l’indépendance de Taïwan» et les forces extérieures, ainsi que leurs activités provocatrices», avait averti un porte-parole de l’armée chinoise, Shi Yi.

L’objectif était de simuler un «bouclage» du territoire de 23 millions d’habitants réclamé par Pékin, a expliqué l’armée chinoise. Et notamment un «blocus aérien», selon la télévision d’Etat CCTV. «L’indépendance de Taïwan et la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan s’excluent mutuellement», a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du Ministère chinois des affaires étrangères.