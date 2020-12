Chine : Pékin tend la main à Biden mais avertit contre un «maccarthysme»

Le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a assuré vendredi que Pékin était prêt à coopérer avec le président élu des États-Unis Joe Biden sur plusieurs priorités. Il a toutefois mis en garde Washington contre un «maccarthysme» anti-Chine.

Après des mois de confrontation directe avec le gouvernement du président sortant Donald Trump, Wang Yi a dit espérer un retour au dialogue et à un climat de «confiance mutuelle» entre les deux premières puissances économiques mondiales après l’alternance du 20 janvier. «Il est important que la politique américaine à l’égard de la Chine renoue dès que possible avec l’objectivité et la raison», a dit Wang Yi dans une intervention virtuelle devant l’Asia Society, un cercle de réflexion de New York.

Il a assuré que la Chine estimait qu’il y avait une «possibilité de coopération» sur plusieurs priorités du futur gouvernement Biden: la lutte contre la pandémie de Covid-19, la crise économique et le changement climatique. «Nous espérons pouvoir élargir la coopération, et gérer nos divergences par le dialogue», a-t-il insisté.

Nouvelles sanctions américaines

Avec des accents de plus en plus idéologiques dans ses accusations contre le parti communiste chinois, il a évoqué un combat entre «liberté» et «tyrannie» et a appelé les universités américaines à se méfier des étudiants chinois. «Les activités néfastes du parti communiste chinois en Chine et à l’étranger nuisent aux intérêts américains et sapent la souveraineté de nos alliés», a encore dénoncé vendredi Mike Pompeo dans un communiqué.