Chine : Pékin va censurer les catalogues des karaokés chinois

Le gouvernement de Xi Jinping a annoncé qu’il allait établir une liste noire des titres au contenu «illégal» qui seront interdits dans les karaokés.

Dans ce pays, les karaokés sont de véritables complexes avec salles privatives équipées de canapés confortables, tablettes tactiles et écrans géants, qui permettent de chanter entre amis des chansons choisies parmi plusieurs dizaines de milliers de titres.

Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a annoncé, mardi dans une note, l’établissement, à partir du 1er octobre, d’une liste noire de chansons «au contenu illégal». Seront interdites celles accusées d’atteinte à la sécurité et à l’unité nationales, d’incitation à la haine raciale ou encore faisant la promotion des sectes, des jeux d’argent et de la criminalité.