Etats-Unis

Pékin veut que la répression contre Huawei cesse

Le gouvernement chinois a réagi après l’annonce de Washington sur de nouveaux contrôles à l’exportation.

«Le gouvernement chinois défendra fermement les droits et intérêts légitimes et légaux des entreprises chinoises», a répliqué samedi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Répression déraisonnable»

La réponse de Pékin n'a pas tardé. «Nous demandons instamment à la partie américaine de cesser immédiatement sa répression déraisonnable à l'encontre de Huawei et des entreprises chinoises», a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. Il ajoute que les initiatives de l'administration Trump «détruisent les chaînes mondiales de fabrication, d'approvisionnement et de valeur».

Les nouvelles mesures américaines sont de nature à attiser plus encore les tensions entre Washington et Pékin, leurs relations étant déjà mises à mal notamment par la pandémie de Covid-19, qui a démarré en Chine, ce que Donald Trump a encore reproché vendredi à Pékin. La veille il avait menacé de rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu'il ne souhaitait plus parler «pour le moment» à son président.