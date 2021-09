Football : Pelé est prêt à sortir des soins intensifs

Kely Nascimento, la fille de la légende du foot, a donné des nouvelles rassurantes de son père, qui se remet bien de son opération. Il a subi l’ablation d’une tumeur «suspecte» au côlon.

«Il est fort et têtu et avec le soutien et les soins de la brillante équipe (de l’hôpital) Einstein et tout l’amour, l’énergie et la lumière que le monde entier envoie, il s’en sortira»!, a-t-elle conclu.