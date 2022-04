Brésil : Pelé hospitalisé pour poursuivre son traitement contre le cancer

Atteint d’une tumeur du colon, le roi du football brésilien a été de nouveau hospitalisé lundi mais se trouve dans un «état bon et stable».

L’état de santé du «roi» Edson Arantes do Nascimento est «bon et stable, et il devrait quitter l’hôpital dans les prochains jours», a indiqué l’hôpital Albert-Einstein dans un communiqué.