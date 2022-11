Football : Pelé hospitalisé, ses filles rassurent

«Mon père est hospitalisé pour réguler les doses de ses médicaments», a expliqué sur Instagram Kelly Nascimento, qui vit aux États-Unis. «Je ne vais pas prendre le prochain vol, mes frères sont au Brésil et je m'y rendrai au Nouvel an. Je vous promets que je publierai des photos», a-t-elle ajouté, pour rassurer les fans après des rumeurs selon lesquelles l'état de santé du «Roi» Pelé aurait empiré. Cette hospitalisation «n'est pas une surprise et il n'y a pas d'urgence», a-t-elle insisté.