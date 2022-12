Coupe du monde: Pelé salue le sacre de l'Argentine et de Lionel Messi

Qatar 2022 : Pelé salue le sacre «mérité» de Lionel Messi et félicite Kylian Mbappé

Pelé et Lionel Messi lors de la cérémonie du Ballon d’or 2011.

«Félicitations à l’Argentine! Diego ( ndlr: Maradona, décédé le 25 novembre 2020) sourit certainement actuellement», a écrit Pelé, qui a suivi la finale gagnée par l’Argentine contre la France aux tirs au but (3-3 a.p., 4-2 t.a.b.) depuis l’hôpital de São Paulo où il lutte contre un cancer du côlon.

«Aujourd’hui ( ndlr: dimanche), le football continue de raconter son histoire, comme toujours de manière passionnante. Messi remportant sa première Coupe du monde, comme sa trajectoire le méritait. Mon cher ami Mbappé marquant quatre buts ( ndlr: dont un tir au but) dans une finale. Quel cadeau c’était d’assister à ce spectacle pour l’avenir de notre sport», a poursuivi l’ancien joueur, âgé de 82 ans.

Selon le dernier bulletin médical publié lundi, le Brésilien continue d’être soigné «dans une chambre normale» – et non dans une unité de soins intensifs – et ses «signaux vitaux sont stables».