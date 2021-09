Football : Pelé s’apprête à sortir de l’hôpital

La légende brésilienne devrait être autorisée à sortir de l’hôpital ce jeudi, un mois après avoir été opérée d’une tumeur au côlon.

«Maintenant qu’il est plus fort et qu’il va sortir de l’hôpital pour continuer à se rétablir et à se soigner à la maison, je vais également rentrer chez moi», a écrit Kely Nascimento mercredi sur son compte Instagram.