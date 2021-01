Quoi qu’en dise les statistiques officielles, Pelé se considère toujours comme le meilleur buteur de tous les temps. La semaine dernière, le Portugais Cristiano Ronaldo a officiellement dépassé le Brésilien en inscrivant son 758e but en carrière (matches officiels en club et avec l’équipe nationale), dépassant ainsi Pelé et ses 757 unités.