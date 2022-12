Football : Pelé, une star aussi en dehors des terrains

La rencontre de deux mythes

Sous le maillot de la Seleção, Pelé était entouré de cracks comme Garrincha, Rivelino ou Jairzinho. Dans le studio d’enregistrement, il a choisi la meilleure des équipières, Elis Regina, une des plus grandes chanteuses brésiliennes de tous les temps.

Pelé ne s’est pas contenté de pousser la chansonnette: il a aussi été l’auteur-compositeur des deux titres, «Vexamão» et «Perdão, não tem», s’accompagnant lui-même à la guitare.

En 1987, le refrain «ABC, ABC, tous les enfants doivent lire et écrire» est entonné par l’éternel N o 10, dans une chanson enregistrée avec le groupe Trem da Alegria, formé par quatre enfants, et utilisée par la suite pour une campagne d’alphabétisation du Ministère de l’éducation.

En 2006, Pelé s’offrira encore «PeléGinga», album où figure notamment un duo avec Gilberto Gil et également une première version d’«Acredita no véio», qu’il chantera de nouveau en 2020, à l’occasion de ses 80 ans, accompagné des guitares du duo mexicain Rodrigo et Gabriela.