Affaire Gabby Petito : «Pelle», «enterrer un corps»: la lettre troublante de la mère de Brian

Selon l’avocat des parents de Gabby, Roberta Laundrie a proposé son aide à son fils pendant sa cavale. La défense assure que cette missive n’a rien à voir avec la mort de la jeune femme.

Avant de mettre fin à ses jours, Brian Laundrie avait avoué dans un carnet avoir tué Gabby Petito. Instagram

Un an et demi après la mort de leur fille, les parents de Gabby Petito continuent de se battre pour obtenir justice. En plus de leur plainte contre la police de l’Utah, qu’ils accusent de négligence, Nicole Schmidt et Joseph Petito poursuivent les parents de Brian Laundrie pour tort moral. Lors d’une audience mardi dans un tribunal du comté de Sarasota (Floride), l’avocat des parents de la jeune femme tuée en août 2021 a fait des déclarations fracassantes, selon CNN.

Me Patrick Reilly a en effet affirmé que dans un bureau régional du FBI, il a pu consulter une lettre que la mère de Brian Laundrie avait adressée à son fils pendant sa cavale. Selon l’homme de loi, cette missive parlait notamment de «l’aider à sortir de prison et de se procurer une pelle». Sur l’enveloppe, Roberta Laundrie avait écrit: «Brûle-la après lecture». D’après l’avocat, cette lettre se trouvait dans le sac à dos retrouvé à côté des restes de Brian Laundrie, qui a avoué dans un carnet avoir tué sa petite amie.

L’avocat des Laundrie a confirmé l’existence de cette lettre mais a affirmé qu’elle n’avait rien à voir avec l’affaire Gabby, étant donné qu’elle avait écrite avant le road-trip fatal des deux jeunes gens. «Je sais que certaines des formulations utilisées dans la lettre sont malheureuses et pourraient laisser penser qu’il y a un lien, mais ce n’est pas le cas», a fait valoir Me P. Matthew Luka. Son confrère a rétorqué que la missive n’était pas datée et que c’était le rôle d’un jury de décider de sa pertinence dans le cadre de cette plainte.

«Le langage dans cette lettre est accablant et cette lettre fait référence au fait d’apporter une pelle et d’enterrer un corps», a martelé Me Reilly, qui souhaite que Roberta Laundrie soit interrogée à ce sujet. La juge Danielle Brewer n’y a vu aucune objection. Dans leur plainte, les parents de Gabby dénoncent le comportement de Roberta et Christopher Laundrie pendant la période où leur fille était introuvable. Le couple refusait de répondre à leurs appels et SMS, alors qu’ils essayaient désespérément de localiser Gabby.

Les Laundrie ont répondu qu’ils estimaient n’avoir aucun devoir envers la famille de la victime. L’affaire doit être jugée en août.