100 jours de mandat : Pelosi invite Biden à s’adresser au Congrès

La présidente de la Chambre des représentants a formellement invité le président américain à s’exprimer devant le Congrès le 28 avril, peu avant la date symbolique de ses 100 jours de mandat.

Getty Images via AFP

Conformément à la tradition et après des mois de suspense, la démocrate Nancy Pelosi l’avait invité, dans une lettre mardi, à «partager (sa) vision pour faire face aux défis et opportunités de ce moment historique», lorsque son administration tente de sortir de la pandémie et de relever l’économie de la première puissance mondiale.