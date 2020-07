Austin (USA)

Pelotée par un policier lors de son arrestation

Des images d’un agent touchant une automobiliste à la poitrine lors de son arrestation font un tollé les réseaux sociaux. La police s’en défend.

Une vidéo d’une femme fouillée lors de son arrestation à Austin, survenue le 4 juillet en marge d’une manifestation en centre-ville, provoque l’indignation générale depuis sa mise en ligne sur les réseaux sociaux. On y voit Rosalinda Nuno Trevino se faire toucher la poitrine par deux fois par un officier. Et ceci, devant les yeux de témoins aussi abasourdis qu’en colère. «Ne la touchez pas comme ça!», s’est même exclamé l’auteur de la vidéo alors que Rosalinda criait vouloir être arrêtée par une femme.

Dans un communiqué, la police du département d’Austin a réagi en expliquant les détails de l’arrestation. Selon elle, la femme, âgée de 40 ans, collait des motos de police au volant de son SUV en les klaxonnant et en essayant de les dépasser. Lorsque les policiers lui ont dit de rester derrière et de garder ses distances avec les deux-roues, elle aurait arrêté son véhicule et couru vers le policier pour lui demander son numéro de badge. «Ce qu’il s’est empressé de faire», précise la police, dont le récit est relayé sur le site KVUE.