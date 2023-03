Genève: Pelouse interdite aux chiens: les maîtres disent stop

«Les pauvres chiens! S’il y a bien quelqu’un qui devrait pouvoir marcher sur la pelouse, c’est eux.» Ce cri du cœur, c’est celui de Manuel Alonso Unica, président du Mouvement de défense des propriétaires de chiens de Genève (MDPCG). Face aux canicules toujours plus fréquentes, le responsable s’inquiète pour la santé des canidés. «Contrairement aux humains, ils ne portent pas de chaussures et sont contraints de subir des brûlures l’été et des gerçures l’hiver.»

«Une interdiction incohérente»

Pour palier ce problème, le responsable a décidé de s’attaquer à la loi cantonale sur les chiens , qui bannit les toutous des pelouses. «Cet interdit est totalement incohérent et ne respecte pas l’esprit de la loi», regrette Manuel Alonso Unica, qui a lancé une pétition le 18 mars dernier. Mais le défenseur des animaux précise: «La tenue en laisse n’est pas remise en question. On veut simplement que les chiens puissent mettre leurs pattes dans l’herbe lorsqu’ils se baladent avec leur maître.»

Nombre d’amendes stable

Plaintes en hausse

Depuis 2021, le Service des espaces verts (SEVE), lui, a enregistré «plus de plaintes» contre des toutous qui gambadent librement sur les pelouses ou y font leurs besoins. «La sortie de la crise Covid a augmenté la pression sur les espaces publics et il y a peut-être plus de chiens aussi», remarque Anna Vaucher, porte-parole du Département de l’environnement. La Ville en recensait plus de 10'000 en octobre dernier; et il y en a près de 33'000 dans le canton.