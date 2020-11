Par conséquent, les constituants volatils de l’essence s’évaporent au fil du temps. Il ne faut donc pas stocker de l’essence dans des récipients en plastique pendant plus de deux à trois ans, alors qu’un horizon de stockage de plus de dix ans est envisageable dans des bidons métalliques.

Il importe par ailleurs de faire attention à certains aspects lors du transport et du stockage. Comme l’essence figure parmi les liquides facilement inflammables à cause de son point d’éclair de 21° C, il convient de respecter les consignes anti-incendie. Les vapeurs d’essence et le benzène que celle-ci renferme sont par ailleurs cancérigènes; c’est pourquoi il existe des prescriptions correspondantes visant à protéger la santé et l’environnement en évitant l’évaporation. Il est par exemple interdit d’entreposer des bidons d’essence dans des cages d’escalier ou des garages d’immeubles locatifs.