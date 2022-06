Turquie : Pendant la guerre en Ukraine, les affaires continuent via le Bosphore

Parmi les silhouettes qui glissent sur le détroit, au cœur d’Istanbul, pétroliers et cargos filent vers les ports russes et ukrainiens. Comme s’il n’y avait pas de guerre, à deux jours de navigation de là.

Aux portes de la mer Noire, le commerce bat son plein et passe par la Turquie. L’ambassadeur d’Ukraine à Ankara, Vasyl Bodnar, a d’ailleurs accusé le pays, vendredi, d’acheter des céréales «volées sans vergogne» aux Ukrainiens et exportées depuis les ports de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Après le début de l’offensive russe en Ukraine et les premières sanctions, les gros bâtiments des compagnies internationales se sont progressivement retirés au profit de bateaux plus modestes, mais plus nombreux, et leur total reste stable (autour de 40’000 avant guerre, selon les observateurs).