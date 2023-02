Déchets: Pendant longtemps, les Suisses ont payé trop de taxes de recyclage

À chaque achat d’une bouteille en verre ou en PET, de piles ou batteries, de canettes en alu ou de voitures, on paie une taxe pour le recyclage. Pour le verre et les piles, elle est obligatoire et étatique; pour le reste, elle est récoltée volontairement par le secteur privé. Au total, en 2019, les Suisses ont payé pour 176 millions de francs de ces taxes.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a mis les mains dans le cambouis et fait un constat. Les organismes chargés du recyclage utilisent une partie des revenus de la taxe pour constituer des réserves (lire l’encadré). Or, dans certains cas, celles-ci sont trop élevées, estime l’organe de surveillance.

Des adaptations de la taxe

Le montant de la taxe peut être très volatil dans le temps. Pour les voitures, par exemple, il fut un temps où les Suisses payaient 75 francs par unité importée. Le but était de construire une installation de valorisation thermique pour les déchets automobiles. Le projet a été abandonné et la taxe est passée de 75 à 1 franc. Or, sur les 85 millions engrangés jusqu’en 2006, 74 millions sont encore dans la caisse aujourd’hui. L’organisme en charge dit réfléchir à utiliser les montants pour le recyclage des batteries de voitures électriques et hybrides.