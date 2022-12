Football: Pendant que la Suisse hiberne, la danse reprend en Europe

Les Anglais ne devront pas prendre leur mal en patience très longtemps. AFP

Si vous êtes impatient de revoir des matches du championnat de Suisse, il va falloir rester bien au chaud encore un mois. La Super League ne reprendra que le 21 janvier 2023, avec des affiches Lucerne-Zurich (18h) et GC-YB (20h30). Les Romands, eux, retrouveront les pelouses (gelées) le lendemain. Sion accueillera Lugano (14h15) et Servette défiera Winterthour deux heures et demie plus tard. Pour la Challenge League, prière de patienter une semaine de plus, avec Yverdon, Xamax et SLO-LS engagés le dimanche 29 janvier.

Ailleurs en Europe, les Fêtes seront très football. Les clubs de Premier League sont déjà en lice cette semaine en Coupe de la Ligue. Manchester United reçoit par exemple Burnley ce mercredi et un incroyable Manchester City-Liverpool est programmé jeudi à 21 heures en Suisse. La Premier League redémarre avec son traditionnel «boxing day» lundi 26 décembre, et ça va chauffer dans les tribunes, dans les pubs et pour votre zapette. De 13h30 (Brentford-Tottenham) à 21 heures (Arsenal-West Ham), il y en aura pour tous les goûts.

Entre le 26 décembre et le 5 janvier, le championnat d'Angleterre ne fera relâche que le 29. Le marathon des Fêtes dans la Perfide Albion est toujours un moment charnière de la saison, même si rares sont les immenses affiches à être programmées à cette époque de l'année. Ainsi, seules les parties entre Arsenal et Newcastle (3 janvier, 20h45) ainsi qu’entre Chelsea et Manchester City (5 janvier, 21h) peuvent entrer dans la catégorie des «matches au sommet».

Sur les îles britanniques, on n'a pas attendu le verdict de la Coupe du monde au Qatar pour revendre des pintes de bières à foison. Le Championship, la 2e division anglaise, avait déjà recommencé par un tour complet, le 10 décembre. Depuis, les rencontres sont quasi quotidiennes. Le championnat d'Ecosse, lui, a redémarré jeudi dernier, par un succès des Glasgow Rangers sur les «Hibs» (3-2). Les divers championnats féminins et la Women Champions League ne se sont quant à eux pas arrêtés.

Ailleurs sur le continent, la Belgique retrouve son quotidien dès vendredi et la Turquie a prévu une journée complète le 24 décembre. C'est prévu seulement le 6 janvier aux Pays-Bas. En France, les trois coups de la Ligue 1 seront donnés le mercredi 28 décembre, avec notamment un PSG-Strasbourg à 21h. La Ligue 2 aura repris ses droits deux jours auparavant, avec un immanquable Annecy-St-Etienne, dès 17h, au Parc des Sports.

Les Espagnols devront patienter jusqu'au 29 décembre pour vibrer à nouveau devant la Liga. Le Real Madrid jouera à Valladolid le lendemain à 20h30, et le Barça jouera le derby contre l'Espanyol, le 31 décembre à 14h. C'est un poil plus rapide au Portugal, avec Rio Ave-Maritimo, placé le vendredi 23 à 21h15. Les choses un peu plus sérieuses recommenceront le 28, avec Porto-Arouca à l'affiche le 28 à 22h15.