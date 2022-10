Laure Manaudou a plongé dans la dépression

Laure Manaudou : «Pendant un an, j’ai été en dépression»

Si Laure Manaudou est une mère de famille heureuse, elle a souffert d’une grave dépression après la naissance de son troisième enfant, un petit garçon, en janvier 2021. «Pendant un an, j’ai été en dépression. Je me suis sentie submergée, étouffée. C’était oppressant, a-t-elle confié à Brut . Je me suis rendu compte que c’était beaucoup plus difficile pour le dernier, et je n’ai pas su gérer comme pour les premiers. Je ne me suis pas comprise. En tant que sportive, je suis censée être dure et je pense que j’ai masqué beaucoup de choses.»

L’ancienne championne de natation, qui a eu une fille avec son ex, Frédérick Bousquet, et deux garçons avec son époux, le chanteur Jérémy Frérot, ne se reconnaissait plus durant cette période difficile. «J’étais fatiguée, énervée. Je voyais tout en noir, ça prenait toute la place et j’étais négative, alors qu’à la base je ne suis pas comme ça. Je criais sur mon mari la nuit alors que je suis très calme.» Celle qui a participé à la saison 2 de «Mask Singer», sur TF1, n’avait alors pas osé parler de son mal-être à son entourage. «J’ai fait comme tout le monde, je n’ai appelé personne, et c’est dommage, s’est souvenue la Française qui avait dû abandonner sa maison à cause des incendies en Gironde. Je ne sais même pas si je l’ai dit à mon mari, parce que pour moi c’était: «Je suis forte, je vais y arriver toute seule.» On n’ose pas demander et on met peut-être du temps aussi à se rendre compte que c’est une vraie dépression parce qu’on nous bassine tout le temps avec le baby blues. Mais le baby blues ne dure pas plus de dix jours.»