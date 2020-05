Pendulaires face à un vrai casse-tête avant la reprise

Rédiger un nouveau commentaire

Covid 19 06.05.2020 à 19:12

Je suis infirmière et cela fait 2 mois que je fais plus de 7 km entre chez moi et mon travail, à pieds, qu importe la météo. Je n ai aucune intention de reprendre les transports publiques de si tôt, et surtout pas en voyant le nombre de personnes agglutinés les unes sur les autres et sans masque évidemment