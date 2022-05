Bridgerton saison 3 centrée sur Penelope et Colin

Netflix : Penelope et Colin au centre de la saison 3 de «Bridgerton»

L’histoire d’amour entre les personnages incarnés par Nicola Coughlan et Luke Wilson constituera le cœur de l’intrigue de la suite de la série.

Après Daphne et Simon dans la saison 1 et Kate et Anthony dans la saison 2 (disponible depuis le 25 mars 2022), les futurs épisodes de «La chronique des Bridgerton», qui bat des records, s’intéresseront à l’histoire d’amour entre Penelope et Colin. Cette information a été lâchée par Nicola Coughlan, l’interprète de Penelope et de son alter ego Lady Whistledown, dimanche 15 mai 2022 durant un événement organisé par Netflix à Los Angeles.