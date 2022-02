JO 2022 : Peng Shuai a assisté à la perf’ de Mathilde Gremaud

La Chinoise a été aperçue en public, aux côtés du président du CIO Thomas Bach, mardi aux Jeux olympiques de Pékin.

La situation de l’ancienne joueuse de tennis suscite beaucoup de questions et d’intérêt depuis qu’elle a accusé début novembre un ancien dirigeant chinois de l’avoir contrainte à un rapport sexuel. Après ces propos tenus sur un réseau social et vite effacés de l’internet chinois, Peng Shuai, ancienne No 1 mondiale en double, avait ensuite disparu, provoquant l’inquiétude du monde du tennis et du sport, jusqu’à ce qu’elle s’entretienne en visioconférence avec Thomas Bach, le 21 novembre.