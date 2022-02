JO 2022 : Peng Shuai répète qu’elle n’a jamais disparu

Dans un entretien accordé à «L’Équipe», la joueuse de tennis chinoise confie avoir dîné avec Thomas Bach à Pékin.

Peng Shuai avait accusé début novembre un ancien dirigeant chinois de l’avoir contrainte à un rapport sexuel. Après ces propos tenus sur un réseau social et vite effacés de l’internet chinois, Peng Shuai, ancienne No 1 mondiale en double, avait ensuite disparu, suscitant l’inquiétude du monde du tennis et du sport, jusqu’à ce qu’elle s’entretienne en visioconférence avec Thomas Bach, le 21 novembre.

Le soutien du CIO

Spectatrice des Jeux

Interrogée sur sa vie depuis novembre, Peng Shuai explique qu’elle «est comme elle doit être: rien de spécial.» «Je voudrais tout d’abord que l’on comprenne bien qui je suis: je suis une fille tout à fait normale. Parfois je suis sereine, parfois je suis contente, parfois je me sens triste, ou encore je peux me sentir très stressée, soumise à une très forte pression... Toutes les émotions et réactions normales qui habitent les femmes, je les vis et les ressens aussi», poursuit-elle.