États-Unis: Peu après un détenu dangereux, neuf mineurs s’évadent

«Tous les neufs évadés d’hier soir ont été attrapés ces deux dernières heures», a annoncé David Beohm, un porte-parole de la police de l’Etat. «Quatre d’entre eux ont simplement laissé tomber, parce qu’ils avaient froid. Ils ont toqué à la porte d’une maison quand ils en avaient marre. Ils étaient fatigués...» Les cinq autres ont été interpellés plus tard, après que la police a reçu un signalement de véhicule volé. «Il y a eu une petite course poursuite, et nous avons arrêté le véhicule.»