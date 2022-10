Royaume-Uni : Penny Mordaunt annonce sa candidature pour succéder à Truss

La ministre britannique des relations avec le Parlement s’est officiellement lancée dans la course à Downing Street vendredi après-midi.

Alors qu'elle était en fonction depuis six semaines, la Première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission le 20 octobre 2022. Elle n'aura pas survécu à la présentation d'un budget minimaliste, proposant d'importantes baisses d'impôts qui ont inquiété les marchés financiers. Elle avait succédé à Boris Johnson, empêtré dans divers scandales.

«Je suis candidate pour être la cheffe du parti conservateur et votre Première ministre, pour unir notre pays, réaliser nos engagements et remporter les prochaines élections législatives», a écrit sur Twitter la députée de 49 ans, ancienne ministre de la Défense et du Commerce international.