Pandémie en Suisse : Planifier de grandes manifestations serait prématuré

Alain Berset présentera lundi à ses collègues du Conseil fédéral un concept d’ouverture à de grandes manifestations de 1000 à 5000 personnes dès l’été. Prématuré, selon les experts, déjà inquiets par les ouvertures autorisées dès demain.

Selon le «SontagsBlick», le Département de l'intérieur d'Alain Berset présentera dès mercredi prochain un concept d'ouverture pour les grandes manifestations à ses collègues, puis les cantons seront consultés. Une première ébauche assez optimiste prévoit des événements jusqu’à 1000 personnes pour début juillet–fin août, et même des événements jusqu'à 5000 visiteurs pour septembre. Mais il est tout sauf certain qu’ils auront lieu, car tout dépendra de l'évolution de la pandémie, dit-on à Berne. Leur planification doit toutefois commencer au plus vite. C’est essentiel pour les organisateurs qui auront ainsi au moins droit à une compensation en cas d'interdiction ultérieure des événements.