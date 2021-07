SPONSORED - Pensez à contrôler votre taux de fer

Le fer est un oligo-élément indispensable à notre organisme, nécessaire au transport de l’oxygène et à un métabolisme sain. Si l’apport par l’alimentation est trop faible, si son absorption par l’intestin n’est pas adéquate ou si un saignement est abondant (les règles, par exemple), le corps puise dans ses réserves pour bien fonctionner. Cela peut entraîner une carence en fer, ce qui rend difficile certains processus métaboliques importants et peut provoquer divers symptômes.

Les signes d’une carence

Comment savoir si on est concerné? La carence en fer peut se manifester de manières très différentes. La plus grande difficulté pour diagnostiquer un manque de fer est que la plupart des symptômes qui lui sont associés ne sont pas spécifiques et peuvent donc être liés à d’autres problèmes. Pour vous aider à reconnaître ces symptômes, répondez au questionnaire sur le site Check ton fer.