Genève

Pensionnaire d’un EMS disparu depuis samedi

La police genevoise est à la recherche d’un octogénaire, souffrant de troubles de mémoire.

François S., né le 21.01.1939 en France, mesure 170 cm, est de corpulence moyenne, avec des cheveux gris courts et des yeux marrons clairs. Il porte des chaussures en cuir marron clair et probablement une sacoche bleue a la main. Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche.