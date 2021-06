Canada : Pensionnats autochtones: le pape exprime sa «douleur» mais ne s’excuse pas

Il a exprimé sa «douleur» face à la découverte des restes de 215 enfants autochtones sur le site d’un ex-pensionnat géré par l’Église catholique, sans s’excuser.

«Je suis avec douleur les nouvelles arrivant du Canada à propos de la découverte choquante des restes de 215 enfants» en Colombie britannique (Ouest), a déclaré le pape à l’issue de la traditionnelle prière dominicale de l’Angélus sur la place Saint-Pierre. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait déploré vendredi le refus du pape et de l’Église catholique de reconnaître leur «responsabilité» et leur «part de culpabilité» dans la gestion des pensionnats autochtones au Canada.

Il avait appelé les catholiques canadiens à parler avec leurs prêtres et évêques pour faire «passer le message qu’il est temps que l’Église catholique reconnaisse sa responsabilité, sa part de culpabilité et, surtout, qu’(elle) soit là pour qu'on connaisse la vérité».

«Solidarité au peuple canadien»

Dimanche, le pape n’est pas allé jusque-là et a simplement déclaré: «je m’unis aux évêques canadiens et à toute l’Église catholique au Canada pour exprimer ma solidarité au peuple canadien traumatisé par cette nouvelle choquante. La triste découverte augmente ultérieurement la conscience des douleurs et des souffrances du passé. Que les autorités politiques et religieuses du Canada continuent à collaborer avec détermination pour faire la lumière sur cette triste affaire et s’engagent humblement sur un chemin de réconciliation et de guérison».