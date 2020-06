Excursions

Pentecôte: les Suisses ont pris d’assaut lacs et montagnes

En Suisse romande, les sites de baignade en eaux vives pouvaient rouvrir en se conformant aux recommandations de distanciation physique, qui ont été bien respectées. La foule a répondu présent.

Baignade en eaux vives

Bye-bye les voitures

Engorgements à Glaris

Interventions policières à Zurich

Gothard libre de bouchon

Cyclistes et motards sont aussi sortis en nombre sur les routes, ce qui a entraîné de nombreux accidents. Le trafic transfrontalier était lui toujours de 70% inférieur à ce qu’il est en temps normal, et même jusqu’à 80% au Tessin, selon l'Administration fédérale des douanes. Pas trace non plus des habituels bouchons au Gothard.