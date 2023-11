Pénurie de chauffeurs au sein des transports publics suisses

Le personnel qualifié manque pour conduire les bus et les métros dans notre pays. C’est la réalité actuelle de bien de grandes villes en Suisse alémanique. Rien qu’à Zurich, une trentaine de chauffeurs font défaut. La société de transports de la ville a dû réduire son offre. À partir du changement d’horaire de mi-décembre, les transports publics seront plus rares en soirée dans la capitale économique. Même son de cloche au sein des compagnies de transports bâloises et bernoises: il arrive que des bus et des trams soient supprimés à cause de la pénurie de personnel qualifié. À Lucerne, toute une ligne de bus a même été fermée, après de multiples annulations.