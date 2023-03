Genève: Pénurie de compost en raison d’une panne à Châtillon

Le compost est devenu une denrée rare à Genève. Depuis la mi-décembre, le retourneur automatique du centre de traitement des déchets verts de Châtillon, à Bernex, est en panne. Par conséquent, explique la «Tribune de Genève», les professionnels ayant besoin d’engrais organique doivent se tourner vers d’autres solutions. L’installation, qui valorise les déchets de jardin et ceux de la «petite poubelle verte» des particuliers devrait pouvoir redémarrer le 15 avril. Il faudra alors six semaines pour que du compost soit à nouveau disponible. Pour l’heure, le site de Châtillon doit refuser des commandes, et deux agriculteurs ont mis à disposition des parcelles où sont entreposés les déchets verts non traités.