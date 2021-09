Fêtes de fin d’année : Pénurie de jouets annoncée sous le sapin

L’approvisionnement en articles destinés aux petits pour ce Noël risque d’être compliqué, prévient l’Association suisse des jouets. Une situation qui pourrait se poursuivre jusqu’en 2023.

Roger Bühler, directeur de Franz Carl Weber, voit trois raisons à cette situation. «Tour d’abord, tout le monde est confronté à des retards de livraisons dus à la fermeture des plus grands ports de Chine à cause du coronavirus.»

Deuxièmement, tous les fabricants manquent de composants électroniques, qui viennent également de Chine. Enfin, le marché du jouet est en plein essor dans le monde entier et les matières premières telles que le papier et le bois se font rares. Et si, lors d’une pénurie, ce sont toujours les plus grands marchés qui sont servis en premier, «la Suisse, étant un petit acteur sur le plan international, se retrouve sans surprise en queue de peloton.»