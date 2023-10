Pénurie de main d’oeuvre: «Mais où sont passé les candidats?»

Jusqu’à 150’000 places de travail vacantes pourraient exister en Suisse romande d’ici dix à quinze ans. C’est un des chiffres dévoilés par une analyse menée par les six banques cantonales de Suisse romande publiée lundi. La pénurie de main-d’œuvre n’est pas un scoop, et les causes en sont connues, avec principalement un nombre de départs à la retraite supérieur à l’arrivée de nouveaux travailleurs, ce que l’immigration compense en partie. «Où sont passés les candidats et les candidates», titre le communiqué de presse.

L’espoir est de mise

Les perspectives, si elles sont négatives, ne sont pas sans espoir. Le taux de places vacantes pourrait baisser car, «à partir d’un certain nombre, la croissance et les créations d’emplois fléchissent», notent les analystes. Il est d’ailleurs déjà prévu que la croissance soit freinée par la conjoncture mondiale et, «à plus long terme, la remontée des tensions protectionnistes et géopolitiques». Enfin, les prévisions en matière de démographie sont difficiles et celles-ci «pourraient évoluer de manière plus favorable qu’anticipé, ce qui est régulièrement arrivé par le passé». «Cependant, trouver du personnel qualifié ne sera certainement pas plus facile demain, simplement du fait que le départ à la retraite des baby-boomers est une tendance de fond difficile à contrer», conclut l’analyse.