Pénurie de main-d’oeuvre au Canada: ados appelés à la rescousse

Canada : Pénurie de main-d’œuvre: les ados appelés à la rescousse

Au Québec, les écoliers travaillent de plus en plus, et de plus en plus tôt. Les autorités s’inquiètent.

À seulement 13 ans, Sofia-Rose (à dr.) bosse dans un café-restaurant avec sa sœur Orlanne, 17 ans. AFP

Elle prépare des glaces et gère la caisse comme si elle avait fait cela toute sa vie. Sofia-Rose, 13 ans, s’occupe d’un café-resto près de Montréal. «Je voulais me faire un peu d’argent de poche», raconte la jeune fille, qui trouve «normal» de travailler. Au Québec, il n’y a pas d’âge minimal, seule une autorisation parentale est requise avant 14 ans. Il n’y a pas non plus de limite sur les heures travaillées, tant qu’elles n’empiètent pas sur l’école ou, pour les moins de 16 ans, la nuit.

Dans l’établissement, sept des huit employés sont mineurs. «Après la pandémie, on s’est retrouvés avec de gros problèmes d’embauche, explique la proprio. Pour le plein-temps, c’est très difficile. Je n’ai aucun CV.» Parmi les 15-19 ans, un Québécois sur deux a un boulot. Philippe, 17 ans, bosse déjà depuis trois ans, d’abord dans un fast-food, puis dans une boutique. Très investi à l’école, il s’est imposé une limite de 15 heures par semaine pour garder un «équilibre» entre vie sociale, travail et études en faisant «des agendas assez précis». «Qu’on soit un enfant de famille favorisée ou défavorisée, il y a une valorisation du travail comme une démonstration d’autonomie», observe Charles Fleury, sociologue. Mais la pression des employeurs fait que les heures augmentent et les âges baissent. Le ministre du Travail québécois s’est récemment inquiété de voir des enfants de 11 ans au boulot, et a envisagé de légiférer. «Il y a un risque de favoriser les échecs scolaires et le décrochage», estime en effet Charles Fleury.