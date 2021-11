Technologies : Pénurie de puces: pas de retour à la normale avant «plusieurs trimestres»

Selon un commissaire européen, la pénurie, notamment pour les semi-conducteurs, ne s’arrêtera pas avant l’été prochain. Le secteur automobile est le plus touché.

L’industrie automobile est probablement la plus touchée par cette pénurie.

La fin des pénuries, qui touchent notamment les semi-conducteurs, n’interviendra pas avant «plusieurs trimestres» même si «le pic est plutôt derrière nous», a déclaré dimanche Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. «Ça ne va pas durer, mais ça ne va pas non plus s’effacer en trois mois», a jugé M. Breton dans l’émission «Questions politiques». «Je pense que le pic est plutôt derrière nous, mais pour revenir à la normale il faudra encore plusieurs trimestres», a-t-il ajouté en évoquant une possible normalisation de la demande à l’été prochain.