Suisse : Pénurie d’énergie: Guy Parmelin appelle au calme

Après les nombreuses critiques sur son inaction contre les risques de pénurie de gaz et d’électricité, le ministre de l’Économie a estimé qu’il ne fallait pas dramatiser.

«Je crois qu’il faut éviter cette espèce de dramatisation à laquelle on assiste actuellement». Ces propos ont été tenus par Guy Parmelin, ce lundi sur les ondes de La Matinale de la RTS. Le ministre de l’Économie est en effet sous pression. Les Verts, le PS et EconomieSuisse ont en effet critiqué ce week-end l’inaction de son département dans ce dossier et réclamé des mesures drastiques. L’USAM également lui a aussi fait part de sa mauvaise humeur et les polices lui reprochent de ne pas avoir été consultées en ce qui concerne la sécurité.

Se précipiter ne sert à rien

Mais le ministre a voulu se montrer rassurant. Selon ses dires, l’approvisionnement en gaz, en mazout et en électricité est assuré. Si dans le cas du gaz, la Suisse n’a pas de possibilité de stockage, la situation est différente en ce qui concerne le mazout et la réserve de la Confédération est de 4 mois et demi, a-t-il indiqué. Quant à un plan d’économies, Guy Parmelin a indiqué que le Conseil fédéral allait très rapidement prendre des décisions. «Tout est en train de se finaliser et des priorités seront données».

Mais cela ne sert à rien de se précipiter, selon lui. «il est bien clair que chaque mesure d’économie que nous pourrons mettre en œuvre le plus tôt possible permet d’éviter ou de retarder le plus possible un éventuel contingentement. Mais certaines mesures, si vous les prenez maintenant, n’auront aucun effet significatif en février-mars-avril prochain, lorsque la situation risque d’être tendue», a précisé Guy Parmelin.

La liberté des gens en jeu

Quant aux critiques sur l’inaction de son département, il les balaie sèchement. «J’avais eu les mêmes reproches avec le Covid», rappelle-t-il. Et d’indiquer que le gouvernement a travaillé tout l’été. «Le Conseil fédéral va continuellement informer ces prochaines semaines au fur et à mesure qu’il aura déterminé les lignes directrices dans lesquelles il compte aller. Il présentera ensuite les différentes ordonnances détaillées pour que chacun sache ce qu’il doit faire».

Le Vaudois a enfin rappelé que les décisions à prendre doivent être mûrement réfléchies. «Si par hypothèse vous intégrez dans les mesures d’économie des obligations avec des contrôles dans le secteur des personnes, c’est quelque chose qui doit se réfléchir très soigneusement. Car il en va de la liberté des personnes», a expliqué Guy Parmelin.