Face à la pénurie des pros de l’énergie, la Suisse forme en urgence

La hausse des prix de l’énergie et la perspective d’un black-out ont mis en lumière l’importance des professions nécessaires à la transition énergétique. «Avec la crise, la demande a augmenté de 40%. Nous avons dû doubler nos effectifs à Genève et renforcer notre équipe à Lausanne», explique Marcio Brilhante, sous-directeur de Solstis, actif dans le domaine du solaire. Problème: le secteur connaît une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et la relève est insuffisante.