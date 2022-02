Nigeria : Pénurie d’essence chez le premier producteur de pétrole d’Afrique

Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, fait face depuis une semaine à une pénurie de carburant dans ses stations essence, causant d’importants embouteillages.

Devant les stations essences encore ouvertes à Abuja et à Lagos, bouillonnante capitale économique de 20 millions d’habitants, les files de voitures s’étendent sur des centaines de mètres. En cause, l’importation dans le pays d’une importante quantité d’essence frelatée par quatre négociants, a accusé la compagnie pétrolière nationale (NNPC) qui tente depuis une semaine de retirer ce produit contaminé du marché. La semaine dernière plusieurs automobilistes et conducteurs de motos ont eu leur véhicule endommagé par ce «carburant».