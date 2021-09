Royaume-Uni : Pénurie d’essence: le gouvernement appelle l’armée à se tenir prête

Les militaires pourront être sollicités pour assurer l’approvisionnement en carburant dans les stations-service du pays.

Une pénurie de chauffeurs routiers

«J’ai dû faire cinq stations-service différentes» et «mon réservoir est presque à sec», a expliqué à l’AFP Lisa Wood, une automobiliste qui a patienté pendant plus d’une heure dans une station-service près du célèbre London Bridge, au cœur de Londres.

Et de lancer à un conducteur voulant passer devant tout le monde: «Retournez au bout de la queue, vous êtes là depuis cinq minutes à peine!» Entre les klaxons et les jurons, Lisa concède que «ce n’est pas très britannique" de s’énerver, mais «quand il y a une crise, on n’est plus très British».