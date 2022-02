Economie - Pénurie d’ordinateurs neufs pour les entreprises

Les «effets secondaires» du Covid se font encore sentir. 20min/Simon Glauser

Si vous êtes entrepreneur et souhaitez changer votre parc informatique, vous risquez de devoir attendre. Comme le rapporte la «NZZ am Sonntag» du jour, «la crise des puces électroniques est arrivée dans les bureaux suisses», et les employés travaillant sur de vieilles «bécanes» devront s’en contenter, tant qu’elles fonctionnent encore.

La cause de cette pénurie: un cumul de situations exceptionnelles. La pandémie et la poussée de numérisation qui l’a accompagnée ont ainsi entraîné une forte demande de matériel informatique. En parallèle, la production – effectuée pour l’essentiel en Asie de l’Est – a été partiellement arrêtée en raison des confinements, ce qui a entraîné une pénurie de produits.

«Impossible de prédire la fin»

Le problème touche tant les PME que les multinationales, comme Novartis, confronté à des problèmes de livraison en informatique pour ses bureaux en Suisse, avec des délais d’attente jusqu’à six mois. Et la pénurie touche également les téléphones portables, les écrans et les stations d’accueil, selon l’entreprise pharmaceutique.

Cette crise est aiguë depuis plus d’un an déjà «et il est impossible de prédire la fin», selon Simon Thomas, analyste pour les ordinateurs personnels en Europe chez IDC, société britannique de conseil. Les fabricants manquent en particulier des indispensables cartes à puce USB type C (USB-C), Mais aussi d’une série d’autres composants: semi-conducteurs, processeurs et même câbles informatiques et vis.