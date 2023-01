Genève : Pénurie en vue d’éducateurs de la petite enfance

Trouver une place de garde pour son enfant à Genève relève souvent du parcours du combattant. Les communes tentent d’y faire face en créant crèches et jardins d’enfants. Problème: le manque de personnel qualifié pour les encadrer. D’ici la fin de la décennie, le canton de Genève aura besoin d’environ 2500 éducateurs en plus pour répondre à la demande, dévoile la « Tribune de Genève ». Certaines communes s’inquiètent et veulent alerter le Département de l’instruction publique (DIP).



La commune de Vernier, par exemple, prévoit d’ouvrir 110 places en crèche. Martin Staub, conseiller administratif, parle d’une «chose très positive en soi». Il note toutefois que le recrutement des encadrants formés à Genève est de plus en plus difficile. Trois raisons peuvent expliquer cette difficulté: une profession compliquée, un numerus clausus à l’École supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance (ESEDE), et un manque de promotion pour le métier par cette dernière.