Grande-Bretagne : Pénuries de carburant: le gouvernement se veut rassurant

Afin de ne pas aggraver la pénurie de carburant qui touche le pays, le ministre des Transports britannique a exhorté à ne pas faire d’achats massifs qui pourraient accélérer le phénomène.

Après les supermarchés, les stations-service touchées: un manque de chauffeurs routiers au Royaume-Uni provoque des problèmes d’approvisionnement aux conséquences de plus en plus visibles au quotidien. Les images de pompes à essence fermées et d’automobilistes faisant la queue pour faire le plein de peur de manquer d’essence ont apporté une illustration choc des difficultés d’approvisionnement subies par les Britanniques sous l’effet de la pandémie et du Brexit.