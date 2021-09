Royaume-Uni : Pénuries d’essence: médecins ou enseignants sont inquiets

Alors que le manque de carburant se fait toujours sentir au Royaume-Uni, certaines professions sont davantage exposées. L’inquiétude est de mise.

«Nous ne pouvons pas passer deux ou trois heures dans des files d’attente quand nous avons des patients à voir»: face aux pénuries de carburants au Royaume-Uni, médecins et autres travailleurs essentiels pressent mardi le gouvernement d’agir pour leur permettre de se ravitailler.

«Cela affectera nos patients»

Cette situation exceptionnelle, dernière conséquence en date des pénuries de main-d’œuvre causées par la pandémie et le Brexit, a poussé le gouvernement à demander lundi soir à l’armée de se tenir prête à intervenir «si nécessaire pour stabiliser l’approvisionnement en carburant».

Enseignement à distance

«Laissez les travailleurs essentiels faire le plein d’abord», titre en Une le quotidien «The Mirror» mardi, tandis que le tabloïd The Sun fustige le gouvernement qui a provoqué selon le journal «chaos» et «confusion».

L’armée est prête

Le gouvernement doit «se ressaisir» face à la crise du carburant et utiliser les pouvoirs d’urgence pour réserver l’usage de certaines stations-service aux travailleurs essentiels, a exigé Unison, importante organisation du secteur public du pays.

«Les gens ont répondu à l’appel de ne faire le plein que lorsqu’ils ont réellement besoin de carburant et, de toute façon, leurs voitures sont désormais davantage pleines», a indiqué M. Shapps dans un communiqué lundi soir. Pour tenter de résoudre les difficultés de recrutement, le gouvernement avait déjà annoncé assouplir temporairement les règles en matière de visas afin d’attirer davantage de chauffeurs routiers étrangers.

«Endormi au volant»

Le manque de chauffeurs, estimé à 100’000, dure depuis plusieurs mois à cause de la pandémie et du Brexit combinés, le parti travailliste accusant le gouvernement conservateur de Boris Johnson de s’être «endormi au volant» et ne pas être intervenu assez tôt.