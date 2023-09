People: Hugh Jackman et sa femme Deborra-Lee se séparent

«Nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre développement personnel», ont-ils expliqué dans un communiqué conjoint au magazine People. Dans cette déclaration, qui doit être la seule sur leur rupture, le couple a estimé avoir «eu la chance de vivre près de trois décennies ensemble, en tant que mari et femme, dans un mariage merveilleux et aimant».

«Nous entreprenons ce nouveau chapitre avec gratitude, amour et gentillesse», ont ajouté les deux ex. Les deux acteurs se sont rencontrés en 1995 sur le plateau de la série «Corelli» et se sont mariés un an plus tard.