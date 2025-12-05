People: Oublié Chattam, Faustine Bollaert roucoulerait avec... son boss

L'animatrice, séparée de l'écrivain à succès depuis quelques mois, aurait retrouvé l'amour auprès du directeur des programmes de la radio RTL, révèle «Voici».

On la connaît surtout à la télé, où elle présente «Ça commence aujourd'hui» et, depuis la rentrée, «Les enfants de la télé». Mais Faustine Bollaert est aussi animatrice radio sur RTL. Et c'est justement dans les locaux de cette station qu'elle aurait retrouvé l'amour, révèle «Voici». Séparée de l'écrivain Maxime Chattam, la quadragénaire serait en couple avec le directeur des programmes de RTL. Autrement dit, son patron.

En Une, l'hebdomadaire people publie des photos du supposé couple et titre «Faustine Bollaert amoureuse de son boss». L'heureux élu serait «un certain Gauthier», écrit «Voici». En réalité, son nom est Gauthier Hourcade, il a 45 ans, et il est entré chez RTL en 2002, avant d'être promu à la direction des programmes en 2018. C'est donc lui qui a permis à l'émission «Un jour, une vie», que l'ex de Maxime Chattam, présente depuis la rentrée sur la station de radio, de voir le jour.

Son ex a fait table rase, au propre comme au figuré

Faustine Bollaert, 46 ans, s'est séparée de Maxime Chattam, auteur de thrillers à succès, son compagnon depuis 2010 et père de ses deux enfants Abbie et Peter. Selon «Voici», c'est elle qui serait à l'origine de la rupture, qui a profondément affecté l'écrivain. Ce dernier s'est depuis réfugié dans la rédaction d'un nouveau roman, «8,2 secondes», sorti début novembre, et a mis aux enchères ses souvenirs, notamment des objets se trouvant dans son cabinet de curiosités, au profit de l'Unicef. Il a aussi perdu 25 kilos et s'est découvert une passion pour la cuisine.