Jermaine Jackson choque avec une coiffure insolite lors d'un gala à Monaco

Lors d'une apparition publique à Monaco, le frère de Michael Jackson a fait sensation avec une coiffure entre Playmobil et Teletubbies. Les internautes ne l'ont pas raté.

E.T. téléphone maison? Comme l'extraterrestre cher à Steven Spielberg, le nouveau look de Jermaine Jackson semble d'un autre monde. IMAGO/Bestimage

Si le but était de se faire remarquer, Jermaine Jackson a définitivement réussi son coup. Mercredi à Monaco, où il participait à un gala de son ami Luiz Costa Macambira, propriétaire du magazine «The Monegasque», le frère de Michael Jackson est apparu en public orné d'une coiffure étrange où son cuir chevelu semblait avoir été colorié au feutre noir. Un look qui a sidéré plus d'un internaute, pour dire le moins.

Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires incrédules et moqueurs. «Laissez tomber le dossier Epstein, qu'est-ce qui se passe avec les cheveux de Jermaine Jackson? Et pourquoi ressemble-t-il à un raisin sec?», «Ôtez cette foutue teinture maintenant!» ou encore «Même si je vivais jusqu'à 186 ans, je ne comprendrais toujours pas ce qui a poussé Jermaine Jackson à se coiffer comme ça», peut-on lire sur X.

D'autres twittos y vont de leurs comparaisons, photos à l'appui. «On dirait que Jermaine Jackson a demandé à son coiffeur de le faire ressembler à l'un des Teletubbies» ou encore «On dirait que son coiffeur travaille à mi-temps chez Lego et chez Playmobil», raillent-ils.

Bientôt un musée Jackson

Jermaine Jackson, 70 ans, a profité de son passage sur le Rocher pour annoncer qu'il projette d'ouvrir un musée consacré au défunt King of Pop sur la Riviera française. Au micro de «Monaco Info», le chanteur a expliqué que le futur musée présentera plus de 500 pièces liées aux Jackson, dont 200 attribuées à Michael. Parmi elles, 120 toiles signées par Michael et estimées à 1,6 milliard de dollars.