Football : Pep Guardiola entraîneur de l’année pour ses pairs

Le coach de Manchester City a été élu lundi par l’Association des entraîneurs de la Ligue anglaise (LMA), pour la deuxième fois en quatre ans.

La Premier League est le championnat «le plus fort, de loin» dans lequel il a entraîné, a pour sa part estimé Guardiola, qui succède à Jürgen Klopp, distingué avec Liverpool l’an dernier. «La Liga espagnole est très plaisante et le championnat allemand aussi mais ce championnat, à cause de la météo, du nombre de matches entre novembre et février, de la dimension physique, c’est le championnat le plus difficile», a-t-il assuré.

Une distinction spéciale pour Steven Gerrard

«Mais c’est aussi le plus confortable parce qu’on peut travailler comme on veut. Dans les autres pays, le stress est plus important, la pression est plus forte. Ici, du moment que l’on porte un maillot bleu (ciel), on fait partie de la communauté. Ils sont incroyablement heureux quand on gagne, un peu moins quand on perd, mais ils vous soutiennent de façon inconditionnelle et ça rend le travail tellement fascinant», a encore ajouté «Pep».